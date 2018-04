Il sindaco De Angelis riceve l’onorevole Martino: la difesa del Tribunale di Avezzano dovrà essere una priorità del nuovo Governo

Avezzano. A margine dell’incontro tenuto nella sala Cassinelli del Tribunale di Avezzano, a difesa del presidio di giustizia cittadino, il sindaco Gabriele De Angelis ha ricevuto in Comune l’onorevole Antonio Martino. “Durante l’incontro abbiamo sottolineato l’importanza di salvaguardare il Tribunale di Avezzano”, il commento del sindaco, “come già annunciato nella riunione tenuta nella sala Cassinelli, nostri interlocutori ‘naturali’ nella battaglia per la difesa del presidio di Giustizia, saranno oltre all’onorevole Martino, che con la sua presenza di oggi conferma la sua preziosa attenzione per il nostro territorio, anche i senatori dell’area di centro-destra, Pagano e Quagliariello. Sono certo che a loro si uniranno anche gli altri politici del territorio per mirare l’obiettivo mancato ormai da troppo tempo: la revoca della soppressione”.