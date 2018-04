Festa della Liberazione a Tagliacozzo, ecco il programma della manifestazione

Tagliacozzo. Tutto pronto a Tagliacozzo per la festa della Liberazione. Domani mattina il primo cittadino, Vincenzo Giovagnorio, e tutti gli amministratori comunali renderanno omaggio ai caduti. L’appuntamento è alle 10.30 davanti al municipio per il raduno dei partecipanti. Da lì si raggiungerà alle 11 il monumento ai caduti dove verrà deposta una corona d’allora. Subito dopo ci sarà il saluto del sindaco Giovagnorio e in conclusione il discorso commemorativo del professor Franco Salvatori, cittadino onorario di Tagliacozzo.