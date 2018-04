Fidimpresa Abruzzo, il direttore della Cna Cavasinni confermato nel consiglio di amministrazione

Avezzano. Il direttore della CNA di Avezzano Pasquale Cavasinni è stato confermato nel consiglio di amministrazione del Confidi della CNA abruzzese. L’elezione di Cavasinni è avvenuta lunedì 23 aprile a Pescara in occasione dell’assemblea generale dei soci che ha rinnovato gli organismi dirigenti del Confidi. A darne notizia sono stati Francesco D’Amore e Concezio Di Giamberardino imprenditori marsicani delegati alla all’assemblea generale. D’Amore – che è anche presidente della CNA di Avezzano – ha commentato questa elezione con evidente soddisfazione, aggiungendo: “Cavasinni vanta un esperienza ed una competenza in materia di credito e ruolo dei Confidi riconosciutagli da tutti: imprenditori in primis ma anche dai dirigenti della CNA e degli istituti di credito.

Una elezione, quindi, che riconosce e premia la meritocrazia ma anche l’impegno storico e incondizionato del direttore, insieme a tutta la squadra della CNA di Avezzano, per questo comprensorio al fianco delle imprese che vi operano. Inoltre, grazie anche a questa conferma, il sistema della CNA di Avezzano continuerà ad assicurare un servizio ed un rapporto diretto nel nostro territorio fra Confidi e imprenditori”. Con 9.732 soci, un patrimonio di 11 milioni di euro, 1.247 richieste di finanziamento pari a 53milioni di euro di pratiche istruite nel 2017, Fidimpresa Abruzzo si conferma strumento molto utile per le imprese: artigiani, commercianti, agricoltori, industriali e liberi professionisti che necessitano di garanzie per poter accedere al credito bancario a condizioni particolarmente vantaggiose. L’Assemblea regionale dopo aver approvato il bilancio ed aver eletto i nuovi amministratori ha nominato anche i membri del Comitato Fidi Territoriale di Avezzano costituito dagli imprenditori Francesco D’Amore, Tonino Teodori e Concezio di Giamberardino. Il CFT di Avezzano ha un’autonomia operativa per il rilascio delle garanzie alle imprese richiedenti in media di circa 150mila euro a valere su tutte le tipologie di finanziamento: credito a breve, chirografari, ipotecari, autoliquidante etc.. Oltre questi importi, le delibere sono affidate al consiglio di amministrazione che non ha limiti d’importo. Chi necessita di accedere ad un finanziamento bancario, per una consulenza finanziaria globale, può rivolgersi alla CNA di Avezzano Via. G Saturnini 6 tel. 0863/414499 – 366/7151654 – email: info@cna-avezzano.it