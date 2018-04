Avezzano. Il sindaco Gabriele De Angelis ha emesso un’ordinanza per l’apertura del Centro Operativo Comunale per il giorno mercoledì 25 aprile, alle 8, in occasione della tradizionale Fiera della Pietraquaria. Il Coc, che garantirà tutte le funzioni di supporto ritenute necessarie per assicurare il miglior svolgimento della Fiera, sarà aperto nella sede del Comando di polizia locale di via Don Minzoni e sarà raggiungibile al numero di telefono 0863 43141.