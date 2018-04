La diocesi dei Marsi festeggia la famiglia, appuntamento per tutti all’albero della fraternità di Avezzano

Avezzano. Si terrà sabato alle 15, presso l’Albero della fraternità nella parrocchia di San Pio X di Avezzano, la grande Festa della Famiglia che, insieme al Vescovo Pietro Santoro, vedrà la presenza dei gruppi famiglia della diocesi con la sinergia degli uffici diocesani di Pastorale vocazionale, Migrantes, Caritas, dell’Azione Cattolica, dell’Agesci, della Rindertimi, del Centro Islamico Al Karama, per una vera e propria festa della comunione e della fraternità. La Festa della famiglia è organizzata dalla Pastorale Familiare diocesana guidata dai coniugi Marco e Marilena De Foglio e don Franco Tallarico. L’iniziativa si colloca alla fine di un percorso che si è dislocato lungo quest’anno pastorale. Un percorso di accompagnamento delle coppie, volto alla formazione di “gruppi famiglia parrocchiali” alla luce dell’Esortazione Apostolica di papa Francesco, Amoris Laetitia.

«Un cammino che ha dato semplici indicazioni di come si possa accompagnare ed aiutare gli sposi a fare del loro amore il luogo in cui risplende l’amore di Dio, rivestendo di fede una vita che spesso si rivela piena di affanni e di problemi – racconta Marco De Foglio – Un percorso che ha avuto come obiettivo quello di rafforzare quella via della gioia sognata nel tempo del fidanzamento. Gli sposi, a volte, si trovano in difficoltà, spesso vengono abbandonati a se stessi, rischiano così di smarrire la strada, di perdersi. Il Gruppo famiglia vuole essere un’esperienza di vera fraternità: la fede è una parola vuota se non si traduce in una sincera ed effettiva comunione».