Classhica, una scommessa vinta che il prossimo anno avrà una seconda edizione

Avezzano. Si chiude il sipario su Classhica, l’importante rassegna di musica classica tenutasi ad Avezzano. Dopo otto appuntamenti si tirano le somme e, nonostante la fatica nel promuovere un’iniziativa del genere, arrivano numeri e riscontri positivi. Otto artisti che, provenienti da tutto il mondo e dal nostro territorio, hanno portato al castello Orsini Colonna di Avezzano un’atmosfera fatta di repertori importanti e sperimentali.

Il pubblico si mostra, a più di una settimana dalla fine, contento e soddisfatto chiedendo già un bis a breve termine. “Classhica avrà una terza edizione” dichiara lo staff della rassegna “La prima, partita due anni fa come test di verifica, ha trovato conferma nella stagione appena compiuta. Ci sono già tante idee per crescere e per far sì che Classhica, con il tempo di cui ha bisogno, possa diventare una rassegna riconosciuta fra le tante”. Insomma, sembra proprio che la musica classica ad Avezzano possa trovare dimora stabile apportando, così alla città, un contributo culturale importante.