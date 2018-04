Avezzano. Grande attesa oggi per la festa del centro commerciale I Marsi. Per i 10 anni dall’apertura oggi è previsto il taglio della mega torta da 250 chili per le 16. Dopo una fetta di torta ci sarà l’esibizione del tenore marsicano, nonché vincitore del 24° Festival di Avezzano, Lorenzo Martelli e dell’Armelis Pop Orchestra diretta dal Maestro Corrado Lambona. La giornata sarà presentata da Luca Di Nicola.