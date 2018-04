L’arte protagonista della festa del primo maggio a Luco dei Marsi, tutti gli artisti presenti

Luco dei Marsi. L’arte protagonista della festa del primo maggio a Luco dei Marsi. Torna come da tradizione l’appuntamento con gli artisti a Luco con la mostra “Il segno della memoria la memoria nel segno” omaggio a Bruno Canova curata dal professor Lorenzo Canova a Luco dei Marsi e organizzata d’intesa con il Comune. L’esposizione, che aprirà i battenti martedì primo maggio, prevede la presenza di numerosi artisti: Franco Mulas, Franco Marrocco, Nino De Luca, Mauro Rea, Carlo D’Orta, R. Giuseppe Basili, Paolo Sistilli, Andrea Ciresola, Ali’ Rashid, Gino Amicuzzi, Marilena Abbondanza, Paolo D’Orazio, Bruno Morelli, Enrico Pulsoni, Salci, Yoshin Ogata, Shadi Abousada, Fausto Marganelli, Simona Colangelo, Rena Saluppo, Roberto Basilide, Mousa Gitan Alkhamisi e Giovanna Gentile.

Le opere di Canova e quelle degli artisti che parteciperanno alla mostra verranno presentate alle 11 all‘ex municipio, piazza re Umberto primo a Luco dei Marsi, dal critico d’arte Lorenzo Canova. Con l’occasione verrà illustrato anche il catalogo redatto dallo Studio Uno Ripartiamo da Zero. Sabato, invece, nel circolo iniziative culturali Studio Uno Ripartiamo da Zero di piazza Castello ad Avezzano, Canova presenterà le opere di Franco Mulas e il catalogo organizzato per l’occasione.