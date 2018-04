Vetri e bottiglie rotte nella notte nel giardino dell’asilo, furti e vandali scatenati a Villa San Sebastiano

Tagliacozzo. Raid vandalici notturni a Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo. Numerosi gli episodi negli ultimi tempi che hanno costretto i responsabili dell’asilo a presentare una denuncia ai carabinieri. Gli episodi sono stati rilevati sia nella zona nuova sia in quella vecchia, danneggiando arredi urbani e giardini. Gli ultimi episodi si sono verificati la scorsa notte. I fiori delle aiuole sono stati gettati per strada, lampioni danneggiati e in piazza Canova i vasi sono stati trovati capovolti mentre i secchi della spazzatura sono stati portati via.

Messo in atto anche un danneggiamento dei lampioni all’Asilo Pio XI. Per tale motivo il direttivo ha presentato una denuncia contro ignoti. Al mattino sono infine state trovate delle bottiglie in vetro fatte in mille pezzi e gettate a terra, soprattutto nella zona del parco giochi: un gesto pericoloso soprattutto per i bambini che giocano nella zona. I residenti chiedono l’installazione delle telecamere di sorveglianza in paese.