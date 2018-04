Salvezza del tribunale di Avezzano, sempre più vicina la fusione con Sulmona. Oggi incontro in città

Avezzano. E’ possibile una fusione dei tribunali di Avezzano e Sulmona? Si interrogheranno su questo quesito oggi i rappresentanti istituzionali e di categoria del territorio uniti per dire no alla chiusura del tribunale della città. Dopo la relazione presentata dall’ordine dei commercialisti sullo stato di salute del palazzo di giustizia di Avezzano e sulla possibile fusione con quello di Sulmona ci si inizia a confrontare. E’ stato convocato per questo pomeriggio alle 16 un vertice allargato sul futuro del palazzo di giustizia della città.

L’iniziativa è partita dal sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, e dall’ordine degli avvocati che vogliono porre di nuovo l’attenzione sul destino del tribunale. L’intento è proprio quello di poter individuare politiche per una possibile unione dei tribunali di Avezzano e Sulmona. Parteciperanno all’incontro presieduto dall’onorevole Giancarlo Cantelmi, decano degli avvocati, sindaci, consiglieri regionali, rappresentanti di categoria.