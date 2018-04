Fiera del 25 aprile ad Avezzano, parola d’ordine: sicurezza. Strade chiuse con barriere in cemento e niente alcolici

Avezzano. Tutto pronto per la fiera del 25 aprile che domani mattina prenderà vita nelle strade della città. A differenza degli altri anni la Polizia locale ha già definito l’area del grande mercato, il percorso e il numero degli stand per motivi di sicurezza. Il piano richiesto dalla Prefettura prevede la delimitazione dell’area di circa 18mila metri quadrati dove si svolgerà la fiera con barriere in cemento tipo New Jersey da rimuovere soltanto a termine dell’evento. In tutta la città non sarà possibile somministrare o vendere alcolici e superalcolici o consumare bevande in bottiglie, contenitori di vetro e lattine. Tutta l’area sarà presidiata dalla polizia locale, operatori volontari di protezione civile, lavoratori del Comune e Guardie Ecozoofile. Presenti anche due ambulanze di primo soccorso

La fiera di Pietraquaria quest’anno, inoltre, non prevederà gli stuntisti. Oltre ai 130 standisti che hanno presentato regolare domanda e hanno ottenuto un posto non ne verranno ammessi altri al mattino. Tutta la zona sarà divisa in base alla tipologia di prodotti in vendita: abbigliamento, accessori, oggettistica, calzature e cibo di strada. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione dalle 6 alle 22, è stato stabilito che saranno vietati il transito e la sosta dei veicoli, ambo i lati, sulle strade interessate dal posizionamento dei banchi vendita: via Corradini (da via Veneto a via Rosselli), via Marconi, (da via Corradini a Piazza della Repubblica), Piazza della Repubblica (intera ampiezza), via Colaneri (intera lunghezza), via Mazzini (dall’incrocio di piazza della Repubblica all’incrocio con via Diaz), via Pagani (da via Corradini a via Diaz), via Trento (da via Corradini a via Diaz), via Trieste (da via Corradini a via Diaz), Corso della Libertà (da via Corradini a via Diaz), via Cataldi (da via Sauro a via Corradini), via Amendola (da via Cataldi a via Veneto), via Monte Zebio (da via Veneto a via Cataldi), via Sauro (da via Rosselli a via Gramsci), via Battisti (da via Gramsci a via Rosselli), via Croce (da via Fratelli Rosselli a via Gramsci), via XXIV Maggio (da via Gramsci a Piazza della Repubblica e da via Mazzini a via Rosselli), via di Piazza Torlonia (da via Iatosti a Piazza della Repubblica), via Verdi, via Rossini, via Rizzo, via Crispi (da via Rosselli a via Mazzini), via Fontana (da via Mazzini a via Marconi), via Marruvio (da via Rosselli a via Marconi), via D’Annunzio (da via Fontana a via Marruvio), via Andersen (tutta). Dalle 6 alle 22 sarà vietata la sosta dei veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati. Previste soste per veicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria che sono così dislocate: n.3 posti su via Mazzini, lato destro, direzione nord/sud, appena dopo l’incrocio con via Diaz; n.3 posti su via Diaz, lato destro direzione ovest-est, appena prima dell’incrocio con via Trieste; n.3 posti su via Corradini, lato destro, direzione est/ovest, appena prima dell’incrocio con via Veneto.