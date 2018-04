Arrivano 500 piccoli rugbisti ad Avezzano per il torneo in ricordo di Matteo Fracassi

Avezzano. Dopo il grande successo dell’anno scorso, torna l’appuntamento con il Torneo Minirugby di Avezzano, dedicato a Matteo Fracassi, rugbysta scomparso prematuramente, a 31 anni, qualche anno fa. All’evento sportivo, che si svolgerà nella mattinata di mercoledì 25 Aprile, presso lo Stadio di Via dei Gladioli, prenderanno parte oltre 500 baby atleti. “Ci apprestiamo a vivere una giornata importante per la nostra società e per la città – ha dichiarato il presidente giallonero, Alessandro Seritti – poiché oltre 500 bambini in rappresentanza di 11 società scenderanno in campo nell’impianto di via dei gladioli nella 3 edizione del Torneo Città di Avezzano – Memorial Matteo Fracassi”.

In campo, oltre all’Avezzano Rugby Junior, scenderanno anche le formazioni della Polisportiva L’Aquila Rugby, FormicheRugby Pesaro,Triari Urbe Rugby, Paganica Rugby, Valcomino rugby, Villa Pamphili Rugby Roma, ASD Appia Rugby, Lupi Frascati rfc, Sambuceto Rugby, Pescara Rugby con le categorie dell’under 6, 8, 10 e dodici. l fischio d’inizio è previsto per le 9 e 30. Ringrazio a nome mio e a nome di tutti i miei familiari la grande famiglia del rugby che è diventata anche un pò la nostra famiglia- ha dichiarato Pierluigi Fracassi, fratello di Matteo – ringrazio anche il presidente Seritti per l’affetto dimostrato e tutte le persone che ci hanno sostenuto poiché grazie a loro siamo riusciti ad organizzare, per il terzo anno, – ha specificato Pierluigi – una bellissima manifestazione per onorare la memoria di mio fratello Matteo che sicuramente da lassù ci sorride e ci protegge”.