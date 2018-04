Quale futuro per l’acqua del Fucino? Vertice tra tecnici e agricoltori sulla criticità idrica

Avezzano. “Acqua del Fucino” è il tema dell’incontro organizzato per domani alle 9.30 dall’autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, al fine di nell’ambito delle attività di progettazione delle opere necessarie per la risoluzione delle criticità irrigue nella Piana del Fucino. L’iniziativa è nata per far sì che tecnici, agricoltori e professionisti possano confrontarsi e dire la loro su questa importante opera che verrà realizzata nel Fucino grazie a un finanziamento del Masterplan. Al vertice è atteso anche l’intervento del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso.