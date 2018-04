Trovato con due panetti di hashish alla stazione: giovane spacciatore arrestato e acquirente fuggito

Avezzano. Gli agenti della squadra volante del commissariato di Avezzano hanno arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti C.D.R., 41 anni, residente a Roma ma attualmente domiciliato ad Avezzano, nella frazione di San Pelino, con a carico numerosi precedenti penali per reati specifici sempre legati allo spaccio e contro il patrimonio. La polizia, nel corso dei servizi di controllo del territorio ad Avezzano, hanno bloccato l’arrestato in Piazzale Kennedy, nei pressi della stazione ferroviaria e degli autobus, subito dopo che aveva ceduto della sostanza stupefacente a un ragazzo riuscito ad allontanarsi.

A seguito della perquisizione personale, sono stati trovati due panetti di sostanza stupefacente tipo Hascisc, del peso totale di circa 2 etti, e varie banconote da venti e dieci euro per un totale di oltre cento euro, probabilmente frutto della attività di spaccio. Eseguita anche una perquisizione domiciliare che però non ha dato alcun esito. La sostanza stupefacente e le banconote sono state sottoposte a sequestro e, dopo gli adempimenti di rito e come indicato dal pubblico ministero l’uomo è stato messo agli arresti domiciliari a disposizione della autorità giudiziaria, nell’abitazione di San Pelino.