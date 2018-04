Successi formativi per le classi IIIA-IIIB della primaria don Bosco di Avezzano

Avezzano. Un percorso tra i quattro elementi della natura (terra, acqua, fuoco e aria) stanno segnando, già dallo scorso anno scolastico, il cammino delle classi terze A-B della Scuola Primaria “Don Bosco” (I.C. Vivenza-Giovanni XXIII-Avezzano). Questo filo conduttore, quest’anno, ha visto le alunne e gli alunni impegnati a lavorare sul fuoco. La visita alla caserma dei pompieri, la scoperta del fuoco in storia, esperienze multidisciplinari sull’argomento hanno permesso di approdare ad un bellissimo spettacolo presentato nel teatrino di San Rocco il 21 aprile.

I bambini, guidati dalle Insegnanti di classe, hanno rappresentato il fuoco partendo dalla rivisitazione del libro di R. Tognolini “Fuoco”, dove i personaggi dei libri sopravvissuti ad un incendio, ri-scoprono, e presentano il gusto della lettura come piacere di sfogliare, di annusare, di guardare e di far scorrere quelle righe scritte che entrano nell’immaginazione e nel cuore di ogni lettore. Perché come hanno recitato i bambini “le storie vivono fintanto che qualcuno le ascolta… continueranno a vivere soltanto se sulla carta sono custodite. Un libro è sempre pronto, da guardare come uno specchio che ti fa vedere quello che sei capace di pensare, quello che sei capace di volere…