Furgone con sei operai marsicani finisce in una scarpata, tre feriti gravi ricoverati in ospedale

Avezzano. Incidente stradale lungo la superstrada Terni-Rieti, nei pressi di Marmore. Tre operai marsicani, di Civitella Roveto, hanno riportato gravi lesioni dopo che il furgone sul quale viaggiavano è finito fuori strada, cadendo in una scarpata, mentre percorreva la Terni-Rieti, tra Marmore e Piè di Moggio. Sulle cause dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale. I tre, trasportati all’ospedale di Rieti, hanno riportato delle fratture, ma non sono in pericolo di vita. Con loro a bordo del furgone c’erano altri tre operai, che hanno subito lesioni meno gravi. Il conducente, di 42 anni, è il più grave.

Il furgone con i sei operai a bordo, tutti marsicani, è finito fuori strada precipitando in una scarpata. Sul posto i vigli del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere e gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. L’incidente è avvenuto nei pressi della nuova rotatoria tra Marmore e Pie di Moggio, all’uscita della galleria Valnerina che però è chiusa da ormai due mesi.