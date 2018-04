A Roccacerro la seconda edizione di Mulattiere roccatane e Moneji scapezzati

Tagliacozzo. Si terrà oggi a Roccacerro la seconda edizione di Mulattiere roccatane. L’iniziativa è stata promossa per valorizzare e far conoscere le bellezze del territorio. Alle 9 è prevista la partenza della corsa di 10 chilometri e alle 9.30 ci sarà invece la prima edizione della corsa per bambini “Moneji scapezzati” di 400 metri che si svolgerà all’interno del paese. In concomitanza è prevista anche la passeggiata Nordic walking. L’iniziativa è stata promossa con il patrocinio dell’amministrazione separata Montagna Curio. Sono previsti premi per tutte le categorie.