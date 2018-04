Incidente mortale sull’autostrada, dopo il dramma due persone rinviate a giudizio

Avezzano. Due rinvii a giudizio per omicidio colposo a seguito di un incidente mortale avvenuto in autostrada. Si tratta del marito della vittima che era alla guida dell’auto e del conducente dell’altra macchina. La richiesta è stata avanzata dal pubblico ministero del tribunale di Tivoli, Lelia Di Domenico, e accolta dal giudice. Il caso è quello della morte di Angela Bontempi, 75 anni, proprietaria della storica pizzeria di Sante Marie, avvenuta a maggio scorso. Il marito della donna, Benito Nalli, 77 anni, che guidava l’auto sulla quale viaggiava anche la moglie, e il conducente dell’altra macchina, Ronny Kunz, uno straniero di 26, sono stati rinviati a giudizio e dovranno comparire davanti al giudice del tribunale di Tivoli, competente territorialmente.

L’anziana stava viaggiando a fianco del marito sull’autostrada A24 in direzione Teramo a bordo di una Fiat Punto. I Coniugi marsicani stavano tornando da Roma. Secondo l’accusa, la loro macchina era in sosta sulla corsia di marcia normale e non in quella di emergenza. Non è chiaro per quale motivo l’auto sia stata fermata in quel punto, se per un guasto improvviso o per un malore momentaneo dell’anziano che era alla guida. Sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, lo straniero, percorrendo l’autostrada anche lui in direzione Teramo, a bordo di una Nissan Juke, avrebbe perso il controllo dell’auto, non riuscendo a frenare e non potendo evitare il tamponamento. Le auto hanno carambolato entrambe per una trentina di metri, una contro il guardrail e l’altra contro il muro laterale. L’udienza di rinvio a giudizio è stata fissata per l’11 settembre.