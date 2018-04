Studenti, insegnanti e collaboratori delle scuole medie di Avezzano allo stadio a prezzi stracciati

Avezzano. L’Avezzano Calcio per la gara casalinga contro il San Marino calcio di oggi alle 15 aprirà le porte dello stadio alle scuole medie di Avezzano: Collodi Marini, E. Fermi, C. Corradini e Vivenza. Tale collaborazione dà l’opportunità a tutti gli alunni, insegnati e collaboratori di accedere al settore loro dedicato in maniera totalmente gratuita, a differenza degli accompagnatori dei ragazzi che avranno una riduzione sul prezzo del biglietto, pagando solamente 3euro l’ingresso.

Sarà consentito l’accesso gratuito al settore a tutti coloro che presenteranno il biglietto a loro riservato e lo consegneranno agli addetti al momento dell’accesso allo stadio, senza il tagliando non sarà possibile accedere in modo gratuito. Per gli accompagnatori, potranno recarsi al botteghino nei pressi dello stadio e acquistare il tagliando ridotto.