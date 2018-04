Dopo la sconfitta di Salerno l’Avezzano rugby ospita la Capitolina e va in cerca di punti

Avezzano. Dopo la sconfitta di Salerno l’Avezzano rugby cerca punti, domani in casa, contro i romani primi in classifica della Capitolina. ” Veniamo da prestazioni negative, mancano poche partite e la stanchezza inizia a farsi sentire -. ha dichiarato il capitano dei gialloneri, Roberto Lanciotti -, nonostante questo abbiamo un campionato da portare avanti e da concludere al meglio delle nostre capacità. Domenica – ha specificato Lanciotti – affrontiamo la prima in classifica, che non ha perso finora una partita e questo deve solo essere per noi uno stimolo a fare meglio di quanto siamo abituati a fare e con noi avremo anche i ragazzi dell’under 18 e un paio di rientri dagli infortuni”.

L’under 18 giallonera, infatti, ha terminato la scorsa settimana la stagione raggiungendo la salvezza nell’ambito del campionato nazionale elite. ” Non stiamo giocando il nostro miglior rugby – ha concluso Lanciotti – ma proprio per questo domenica possiamo osare senza nessuna paura”. L’appuntamento è fissato per le 15 e 30 arbitra Vincenzo De Martino della sezione di Napoli.