Al Liceo Artistico “V.Bellisario” di Avezzano convegni e cineforum sul bullismo

Avezzano. Attraverso la visione del film “Un Bacio” di Ivan Crotoneo , si è aperta la rassegna di cineforum organizzata dal Liceo Artistico “V.Bellisario” di Avezzano. Il dirigente scolastico, Annamaria Fracassi, esprime grande soddisfazione per la messa in atto di questa iniziativa, :“perché gli istituti scolastici hanno la responsabilità di sensibilizzare e formare gli alunni per prevenire tali fenomeni e al tempo stesso fornire strumenti per promuovere stili di vita sani, soprattutto in un momento delicato come questo, basti pensare ad i recentissimi fatti di cronaca.”

Al termine del cineforum, c’è un momento di condivisione con la professoressa Nadia Ranalli e con lo psicologo Cristiano Di Salvatore. “Il cineforum”, afferma la prof.ssa Ranalli ” rappresenta uno strumento comunicativo strategico, che è necessario se si vuole comunicare con adolescenti in modo efficace e con grande impatto”. “Il focus group di condivisione” conclude Di Salvatore “rende partecipi in prima persona i ragazzi, i quali hanno l’opportunità di essere parte viva ed attiva dell’incontro: perché ad oggi è impensabile coinvolgere i ragazzi attraverso la semplice lezione frontale. Da parte loro ci sono stati molti dibattiti e domande nei confronti di una tematica percepita in modo così intenso.” Successivamente il magistrato Roberta D’Avolio ed esponenti della Polizia Postale hanno tenuto la conferenza “Cyberbullismo e Gioventù”.