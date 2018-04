Le fiamme devastano struttura del nucleo industriale, inquilina riesce a fuggire. In fumo maxi ferramenta

Avezzano. Le fiamme hanno distrutto una ferramenta nella zona di via Pertini. L’attività, recentemente aperta da una coppia di Avezzano, è stata avvolta dalle fiamme nel giro di pochi minuti. Il fuoco ha cominciato a invadere anche altri piani dell’edificio dove era in casa una inquilina. La donna è riuscita a fuggire dopo aver sentito delle esplosioni dovute probabilmente alla deflagrazione di vernici e altro materiale infiammabile che era nella ferramenta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano con due squadre coadiuvati da una terza unità proveniente dall’Aquila. Le operazioni di bonifica e di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte. L’incendio sarebbe di natura accidentale ma non si trascura alcuna ipotesi. Sono in corso accertamenti da parte dei tecnici dei vigili del fuoco e da parte della polizia intervenuta sul posto. L’area è stata posta sotto sequestro e l’incendio è stato domato solo al mattino.