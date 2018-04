Una settimana di divertimento a Morino in vista delle feste patronali

Morino. Al via la settimana di divertimento per Morino in vista delle feste patronali dedicate alla Madonna del Buon Consiglio e a Sant’Antonio Abate. Le strade principali e le piazze del paese sono già decorate con le luminarie in vista dei tre giorni di festa patronale, da lunedì 23 a mercoledì 25 aprile, ma per ingannare l’attesa il Comitato Feste di Morino ha organizzato un sabato di divertimento e buona cucina. Dalle 16 di oggi partirà infatti il Torneo di Briscola a 4, vero e proprio appuntamento storico per la comunità morinese, che ogni anno a ridosso delle festività si prepara ad eleggere la coppia più talentuosa nel gioco delle carte. Alle 19 invece i tavoli e i gazebo della piazza si riempiranno di ospiti, tutti riuniti per assaggiare la pizza cotta nel forno a legna e gustata nel centro del paese. Dopo aver fatto incetta di tonde napoletane ci sarà anche l’occasione per ballare grazie allo spettacolo musicale sempre offerto dal Comitato. Martedì 24, dopo le funzioni religiose, la festa si accenderà con lo spettacolo dei The Best Of, band che porterà sul palco i grandi classici della musica italiana e internazionale e le hit che hanno segnato i primi anni del nuovo millennio. La serata di mercoledì 25 aprile sarà invece animata dagli Alta Tensione, band tributo ai Nomadi, la storica band che ha fatto la storia della musica italiana.