L’ex vicesindaco Cipollone rivuole il posto in consiglio, pronto a denunciare il presidente Iride Cosimati

Avezzano. L’ex sindaco Emilio Cipollone rivuole il posto in consiglio per il suo gruppo, richiede quel che gli spetta e annuncia denunce. Sotto attacco il presidente del consiglio, Iride Cosimati che, a suo avviso, dovrebbe dare seguito a una comunicazione ufficiale del prefetto dell’Aquila secondo cui la decisione delle sentenze non poteva tener conto dei cambi in consiglio avvenuti successivamente. Per tale motivo, secondo il prefetto, la situazione doveva essere ripristinata in modo coerente con il risultato delle elezioni.

In sostanza l’ex vicesindaco chiede che al posto del consigliere Francesco Paciotti venga entri l’esclusa Annalisa Cipollone oppure lui stesso. In caso contrario l’ex vicesindaco, che ha dichiarato di essere stato tradito del sindaco ed escluso categoricamente dall’esecutivo dopo la sentenza sull’anatra zoppa, sostiene di essere pronto a presentare delle denunce. E la prima denunciata potrebbe essere la stessa Iride Cosimati. Gli esponenti di Innovazione per Avezzano, ex membri del consiglio, Emilio Cipollone e Annalisa Cipollone, nei giorni scorsi hanno anche diffidato Paciotti dal parlare di accordi a nome del gruppo.

Paciotti ha chiarito invece da parte sua di aver chiesto “un incontro urgente al primo cittadino per riottenere la giusta rappresentanza del gruppo all’interno della Giunta”. Ha spiegato anche che lui siede in consiglio “non per aver perpetrato un abuso politico, come da qualcuno insinuato, ma perché al momento Annalisa Cipollone non ha saputo mantenere la propria posizione facendo nei tempi giusti le giuste azioni burocratiche e legali amministrative previste”.