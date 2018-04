Screening per la prevenzione e la diagnosi dei tumori femminili alla Asl, ecco come prenotarsi

Avezzano. Al via alla Asl 1 programmi di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce di tumori che colpiscono le donne. La diagnosi precoce di tumore o di lesione pre-tumorale, possibile proprio grazie ai controlli periodici previsti dai programmi di screening, permette di intervenire con tempestività assicurando le cure necessarie rendendo possibile la guarigione. I programmi di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori della mammella e del collo dell’utero rappresentano un elemento centrale dell’attività di prevenzione delle malattie. Come dimostrano studi clinici e statistiche nazionali e internazionali, la diagnosi precoce di tumore o di lesione pre-tumorale, possibile proprio grazie ai controlli periodici previsti dai programmi di screening, permette di intervenire con tempestività con le cure necessarie e di ottenere quindi buone prognosi. Gli esami di screening (pap-test ed HPV test per il collo dell’utero, mammografia per la mammella) sono proposti alle donne che si trovano nelle fasce di età in cui è più alto il rischio di ammalarsi di questi tumori. Consentono una diagnosi precoce e, grazie a questa, di intervenire tempestivamente con le cure necessarie.

Il pap-test è proposto ogni tre anni alle donne dai 25 ai 29 anni. Il test HPV è proposto ogni 5 anni alle donne dai 30 ai 64 anni. La mammografia è proposta ogni due anni alle donne dai 50 ai 69 anni. Entrambi i programmi sono gratuiti, garantiscono la qualità e la continuità del percorso di diagnosi e delle eventuali cure favorendo, quando è necessario intervenire, trattamenti chirurgici conservativi. Rispondi con tempestiva fiducia all’invito della ASL ad eseguire la mammografia, il test HPV o il pap-test. Per ulteriori informazioni e risposte a domande specifiche richiedi il depliant al tuo medico di fiducia o al tuo farmacista.