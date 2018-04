Torna la stracittadina in rosa ad Avezzano, 5 km di corsa e consulenze ginecologiche con l’Immacolata

Avezzano. Donne di corsa per sensibilizzare l’universo femminile a effettuare screening ginecologici. Sarà tutta in rosa la VI stracittadina di Avezzano prevista per domenica 13 maggio. A organizzarla la Runners Avezzano in collaborazione con il reparto di Uro-Ginecologia della clinica Immacolata di Celano e l’associazione i Girasoli, con il patrocinio della Susan Komen Italia onlus nell’ambito del progetto “Nell’educazione un tesoro…passi di donna”. Oltre ai 5 chilometri che le donne dovranno percorrere, partendo da piazza Risorgimeno alle 8.30, ci sarà poi tutta un’area informativa per la sensibilizzazione alle visite e ai controlli ginecologici ai quali le donne dovrebbero sottoporsi.