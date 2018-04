Attacco aquilani alla Marsica contro l’interporto: “prima Preturo”. Casciere: così perdiamo entrambi l’occasione

Avezzano. Si continua a parlare della diatriba sorta con L’Aquila circa l’utilizzo dell’Interporto. Gli aquilani non hanno accettato di buon grado la scelta della protezione civile che è caduta sulla struttura marsicana. Sul caso interviene l’assessore alla Sicurezza la Comune di Avezzano. “Fare politica su problemi di campanile è un esercizio di logica che non mi appartiene”, afferma Casciere, “però è giusto che si intervenga a tutela della nostra terra. Ho apprezzato i vari discorsi fatti, al contrario le accuse rivolte a questa amministrazione non sono giuste e, direi, inadeguate. Stiamo ponendo in essere tutte le iniziative atte a sostenere la legittimità della decisione di individuare il Csm quale base logistica della Protezione Civile, nella discrezione che la vicenda richiede. Sollevare polveroni inutili che possano, nell’immediato futuro, scatenare reazioni inconsulte, è un errore grave e, forse, irreparabile”.

Per Casciere “non v’è chi non veda che, nella eventualità di uno scontro tra le due realtà civiche, i responsabili della Protezione Civile potrebbero decidere di declinare sia l’offerta avezzanese, che quella aquilana. E ciò deve essere evitato ad ogni costo. E’ necessario, pertanto, che i rappresentanti politici evitino interventi a gamba tesa, permettendo a coloro, che hanno l’obbligo di tutelare gli interessi della nostra terra, di agire nel migliore dei modi allo scopo di raggiungere l’obiettivo prefissato”.