Domani e martedì al centro commerciale I Marsi musica, festeggiamenti e ospiti speciali per i 10 anni

Avezzano. Le celebrazioni per il decimo anniversario di apertura del Centro Commerciale “I Marsi” di Avezzano entrano nel vivo: il 22 ed il 24 aprile eventi ed ospiti speciali si alterneranno nella galleria della struttura marsicana per festeggiare alla grande insieme a tutti i presenti. Grande protagonista di questi 2 giorni sarà la musica: domenica 22 aprile si parte dalle ore 16.00 con il live dei due giovani talenti marsicani Marco Boni e Laura Fantauzzo, che riscalderanno l’ambiente prima dell’arrivo dell’ospite d’eccezione della giornata. Dalle 17,30, infatti, sarà la volta del celebre cantante Michele Zarrillo, che si esibirà in un minilive e firmerà le copie del suo ultimo cd “Vivere e Rinascere – Passioni”.

I festeggiamenti riprenderanno poi martedì 24 aprile, giorno della ricorrenza, con il taglio della mega torta da 250 kg previsto per le ore 16,00, che sarà accompagnato dalle esibizioni del tenore marsicano, nonché vincitore del 24° Festival di Avezzano, Lorenzo Martelli e dell’Armelis Pop Orchestra diretta dal Maestro Corrado Lambona.

Entrambe le giornate saranno presentate da Luca Di Nicola. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti degli eventi sono disponibili sulla pagina Facebook e sul sito web del Centro Commerciale.