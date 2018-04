Oricola dedica una piazza all’imprenditore Vincenzo Laurenti, il sindaco: personalità da far conoscere

Oricola. Una piazza dedicata all’imprenditore Vincenzo Laurenti. Questa l’iniziativa che l’amministrazione comunale di Oricola e il sindaco, Antonio Parananfi, hanno promosso per fare in modo che il nome di Laurenti rimanesse impresso in quella comunità alla quale tanto aveva dato. La cerimonia, alla quale hanno partecipato oltre agli amministratori anche i familiari e i residenti, si è tenuta nei giorni scorsi proprio davanti alla piazzetta che ora il nome di Laurenti. “L’amministrazione ha voluto promuovere Laurenti e altre personalità che hanno dato tanto per la comunità di Oricola e hanno permesso a intere famiglie di continuare ad abitare nel nostro paese offrendogli lavoro”, ha commentato il primo cittadino Parananfi,

“abbiamo organizzato una serie di iniziative per fare in modo che anche i giovani possano conoscere questi nostri concittadini che non ci sono più. Laurenti nello specifico negli anni ’50 e ’60, quando tutti scappavano verso la città in cerca di fortuna, ha evitato lo spopolamento di Oricola grazie a un sistema di autolinee private che ha dato lavoro a decine e decine di persone”. In occasione dell’inaugurazione della piazza l’amministrazione ha realizzato anche un opuscolo nel quale viene tracciata la storia di Laurenti e della sua attività.