Il Conapi L’Aquila alla fiera di Avezzano con ben nove aziende di vari settori

Avezzano. Sono nove in tutto le aziende associate al Conapi L’Aquila che saranno a tutti gli effetti protagoniste della Fiera Campionaria di Avezzano che si svolgerà al Centro Fieristico del Nucleo Industriale, dal 28 aprile al 1 maggio. Le imprese, che hanno risposto a uno specifico bando pubblicato sul sito web dell’associazione, avranno a disposizione gratuitamente uno stand nell’area espositiva del Conapi denominata “Lavoro e Progresso Marsica 2018”, dove si terranno iniziative ed eventi organizzati per attrarre i visitatori e al contempo avranno l’opportunità di presentare prodotti e servizi che meglio identificano le loro attività.

Un progetto che ha ricevuto l’entusiasmo dei partecipanti che sono stati convocati nella sala convegni dell’associazione per la presentazione delle attività e per coordinare le iniziative che verranno realizzate nei quattro giorni della manifestazione. All’incontro hanno preso parte il presidente del Conapi L’Aquila, Rosa Pestilli, il vice presidente Giuseppe Truono, il segretario provinciale, Gino Belisari e i consiglieri Gianluca Onnembo e Simone D’Aguanno. “Una squadra coesa”, ha dichiarato la Pestilli, “che ha messo in campo un’iniziativa unica, realizzata per la prima volta in assoluto e a concreto sostegno del territorio e delle sue imprese”.