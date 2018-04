Scoperto spaccio di droga nella Casa San Giuseppe, stranieri avevano forzato gli ingressi murati. Un arresto

Avezzano. È stata scoperta una fiorente attività di spaccio all’interno della ex casa per anziani San Giuseppe. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, alcuni stranieri avevano forzato gli ingressi murati recentemente. Sono state sequestrate delle sostanze stupefacenti all’interno della struttura è un cittadino straniero di nazionalità marocchina è finita in manette.

Il Blitz è stato eseguito dagli agenti della polizia locale di Avezzano guidati dal comandante Luca Montanari. Lo straniero è stato accompagnato in caserma per essere trasferito nel commissariato di Avezzano Dove saranno eseguite le formalità di rito.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla sicurezza Leonardo Casciere per il lavoro svolto dagli agenti della polizia locale.

La Casa San Giuseppe era divenuta negli ultimi mesi metà di Disperati e tossicodipendenti ma anche covo di criminalità. Per tale motivo il comune aveva deciso di murare gli ingressi principali per evitare l’accesso. Alcuni malviventi sono però riusciti a trovare nuovi ingressi e a impossessarsi della struttura. Numerose le proteste dei residenti che chiedono a gran voce soluzioni per evitare che la zona sia totalmente presidiata da malviventi e tossicodipendenti.