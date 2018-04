Fiera della Pietraquaria: vietata la vendita di bottiglie di vetro e lattine in centro. Ecco le strade chiuse al transito

Avezzano. Circa 18mila metri quadrati nel cuore della città, 130 stand, di cui una decina concentrati in Piazza della Repubblica, 2.100 metri totali di vie da percorrere. Sono alcuni dei numeri della Fiera del 25 Aprile di Avezzano, conosciuta da tutti come “Fiera della Pietraquaria”, per via della concomitanza della festa in onore della Protettrice della Città. L’evento, diventato ormai una tradizione per la città di Avezzano, richiama migliaia di visitatori e anche quest’anno prevede la vendita di capi d’abbigliamento, accessori, oggettistica, calzature e cibo di strada. La manifestazione coinvolgerà varie strade del centro dove saranno dislocati i banchi espositivi e le aree sono state studiate per garantire rapide evacuazioni e operazioni di sfollamento che non creino disagio alla popolazione, così come stabilito dalle più aggiornate disposizioni emanate dalla Prefettura, in materia di sicurezza.

Con apposita ordinanza, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione di mercoledì 25, dalle 6 alle 22, è stato stabilito che saranno vietati il transito e la sosta dei veicoli, ambo i lati, sulle strade interessate dal posizionamento dei banchi vendita: via Corradini (da via Veneto a via Rosselli), via Marconi, (da via Corradini a Piazza della Repubblica), Piazza della Repubblica (intera ampiezza), via Colaneri (intera lunghezza), via Mazzini (dall’incrocio di piazza della Repubblica all’incrocio con via Diaz), via Pagani (da via Corradini a via Diaz), via Trento (da via Corradini a via Diaz), via Trieste (da via Corradini a via Diaz), Corso della Libertà (da via Corradini a via Diaz), via Cataldi (da via Sauro a via Corradini), via Amendola (da via Cataldi a via Veneto), via Monte Zebio (da via Veneto a via Cataldi), via Sauro (da via Rosselli a via Gramsci), via Battisti (da via Gramsci a via Rosselli), via Croce (da via Fratelli Rosselli a via Gramsci), via XXIV Maggio (da via Gramsci a Piazza della Repubblica e da via Mazzini a via Rosselli), via di Piazza Torlonia (da via Iatosti a Piazza della Repubblica), via Verdi, via Rossini, via Rizzo, via Crispi (da via Rosselli a via Mazzini), via Fontana (da via Mazzini a via Marconi), via Marruvio (da via Rosselli a via Marconi), via D’Annunzio (da via Fontana a via Marruvio), via Andersen (tutta).

Dalle 6 alle 22 sarà vietata la sosta dei veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati. Previste soste per veicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria che sono così dislocate: n.3 posti su via Mazzini, lato destro, direzione nord/sud, appena dopo l’incrocio con via Diaz; n.3 posti su via Diaz, lato destro direzione ovest-est, appena prima dell’incrocio con via Trieste; n.3 posti su via Corradini, lato destro, direzione est/ovest, appena prima dell’incrocio con via Veneto. Un’altra ordinanza è stata emessa per la “Sospensione della somministrazione e/o vendita di alcolici e superalcolici, divieti di vendere, introdurre e/o consumare bevande in bottiglie, contenitori di vetro e lattine”. Sono escluse le frazioni.Tutta l’area sarà presidiata dalla polizia locale insieme a operatori volontari di protezione civile, lavoratori del Comune e Guardie Ecozoofile, oltre che da operatori sanitari, in due ambulanze di primo soccorso. “Siamo certi che anche quest’anno tante persone godranno di una bella giornata all’aria aperta, nel centro di Avezzano, che il 25 aprile si popola anche di turisti che arrivano da fuori”, commenta l’assessore alle attività produttive, Rocco Di Micco, “abbiamo elaborato un attento piano di gestione delle emergenze, come prevede la legge, così da garantire anche massima sicurezza ai partecipanti”.