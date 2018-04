Tenta di rapinare con un coltello il portafoglio a un cliente nel bar, straniero arrestato dalla polizia

Avezzano. Eseguita una misura cautelare in carcere per rapina e porto abusivo di arma, a carico di un cittadino marocchino S. E. H, dal personale della squadra anticrimine del Commissariato di Polizia di Stato di Avezzano. Il 20enne era già sottoposto agli arresti domiciliari per altri reati, e gli era stato notificato Avviso Orale del Questore e la revoca del titolo di soggiorno.

La misura è stata emessa questa mattina dal G.I.P. presso il tribunale di Avezzano su richiesta del P.M. R. Savelli, a seguito di un’informativa della squadra anticrimine relativa alle risultanze delle indagini effettuate per l’identificazione dell’autore di un tentativo di rapina avvenuta all’interno di un bar del centro di Avezzano, nel novembre dello scorso anno.

All’epoca dei fatti, lo straniero che si trovava all’interno del locale, tentava di impossessarsi di un portafogli di un avventore, ma, sorpreso da quest’ultimo, reagiva minacciandolo con un coltello. Dopo gli adempimenti di rito è stato accompagnato presso la locale casa circondariale a disposizione della Autorità giudiziaria.