Tagliacozzo, presentato il progetto del nuovo Campus scolastico. Giovagnorio: piano futuristico e all’avanguardia

Tagliacozzo. Il progetto del nuovo campus scolastico scuola primaria e secondaria del primo ordine di Tagliacozzo è ora definitivo. A presentarlo è stato il sindaco Vincenzo Giovagnorio, insieme all’amministrazione comunale, a Leonardo Gatti, amministratore dello Studio Eulero by CGP Engineering Srl incaricato della progettazione e all’ufficio tecnico comunale, in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione della cittadinanza e della popolazione scolastica di Tagliacozzo.

Il progetto del campus scolastico per il territorio comunale di Tagliacozzo prevede l’impianto di una struttura che sorgerà nell’attuale area occupata dallo Stadio Leo Attili. “Non si tratta semplicemente della costruzione di un edificio, ma di una vera e propria riqualificazione dell’area circostante, andando ad inglobare”, sottolinea il primo cittadino Vincenzo Giovagnorio, “anche la struttura della scuola Bevilacqua, che ospiterà l’ufficio di presidenza e le varie segreterie”. La progettazione del nuovo campus, che conterà più di mille studenti, è stata affidata a Leonardo Gatti, amministratore dello Studio Eulero by CGP Engineering Srl, ovvero, un raggruppamento di studi ingegneristici e architettonici che si è aggiudicato la gara di appalto indetta dall’ufficio tecnico comunale di Tagliacozzo. Una progettazione che è andata a costare circa 125 mila euro. Più di 7 mila, invece, sono stati gli euro impiegati per la realizzazione dell’indagine geologica dell’area.

“E’ il progetto più importante che la nostra amministrazione abbia mai avuto in programma di realizzare”, continua il sindaco Giovagnorio, “abbiamo avuto un grande coraggio perché nessuno ci credeva inizialmente. Al momento abbiamo a disposizione 2 milioni e 500 mila euro provenienti da un vecchio bando, a cui speriamo di aggiungere circa 4 milioni di euro, attraverso il nuovo bando regionale per il finanziamento degli edifici scolastici”. La progettazione sarà ecocompatibile, ovvero il campus scolastico verrà costruito mediante materiali innovativi e a basso contenuto energetico. “Grande soddisfazione anche se”, conclude il primo cittadino, “non siamo arrivati al traguardo, il quale sarà raggiunto solamente con la costruzione dell’opera”. Giorgia D’Ascanio