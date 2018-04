La Marsica piange la prematura scomparsa di Lidia, dolore in paese per la perdita della giovane insegnate

Trasacco. E’ una comunità in lutto quella di Trasacco per la prematura scomparsa di Lidia Cilli, 34 anni compiuti il 3 novembre scorso. Insegnate di scuola media a Trasacco, aveva già perso il padre qualche anno fa. Ragazza distinta, umile, sensibile e riservata. Così la ricorda il suo paese oggi incredulo e profondamente provato da questa perdita. Lidia lascia la mamma, un fratello ed il compagno Massimo con il quale avrebbe dovuto convolare a nozze il prossimo ottobre.

A dare l’annuncio alla comunità social è stato proprio il compagno con un messaggio: “Amici, Lidia ci ha lasciato. Ha combattuto con tutte le sue forze contro un male implacabile e crudele fino alla fine, ma senza perdere la sua dolcezza… grazie a tutti voi per il bene che le avete dimostrato”. Ad agosto dello scorso anno aveva scoperto di essere affetta da una brutta malattia. Sempre dai social sono tanti i messaggi di cordoglio per questa bellissima e giovane ragazza volata in cielo troppo presto. I funerali si svolgeranno domani alle 18 nella basilica dei Santi Cesidio e Rufino di Trasacco. (Fdm)