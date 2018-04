Residenza Lycia, due giorni di musicoterapia nella cornice del Parco Nazionale d’Abruzzo

Lecce nei Marsi. Saranno due giorni all’insegna della musicoterapia quelli che si terranno nella Residenza Lycia, di proprietà del gruppo Favoriti, nella cornice del Parco Nazionale d’Abruzzo. L’arte della musica entra nella struttura residenziale protetta, per il miglioramento e il recupero delle capacità psico-sensoriali e fisiche affiancandosi così alle terapie convenzionali. Avrà qui luogo il convegno di rilevanza nazionale dal titolo “musicoterapia, propedeutica musicale e integrazione: introduzione all’Orff-Gordon” a cura del professor Angelo Molino, musicoterapeuta, arteterapeuta, insegnante di musica teorica, pianoforte e composizione, che dopo innumerevoli esperienze all’estero tra Stati Uniti ed Asia, ha scelto proprio la Residenza Lycia per tenere il suo laboratorio.

La Residenza Lycia ha un’esperienza decennale nell’assistenza, nella cura dei pazienti e offre servizi socio assistenziali h24. La struttura è in grado di fornire ogni comfort con camere ampie e luminose, personale qualificato e spazi all’aperto ben curati. La struttura dei Favoriti ospiterà anche altri eventi promossi dall’associazione “I Girasoli-Scuola Artedo di L’Aquila”. Il primo laboratorio sarà una due giorni che si svolgerà nei giorni 21 e 22 aprile 2018 dalle ore 10:00 alle ore 17:00 per un totale di 16 ore di formazione. La musicoterapia e la propedeutica musicale svolgono una funzione integrativa e terapeutica per trasformare le differenze sociali e culturali in una ricchezza che permette di non sentirsi esclusi. Il laboratorio è rivolto a educatori, psicologi, insegnanti, oss, caregiver e tutte le persone che quotidianamente operano nel mondo del sociale. Al termine del laboratorio verrà rilasciato un attestato di frequenza riconosciuto dal Miur (Ministero Istruzione, Università e Ricerca).