Aumento pedaggi autostradali, Mazzocchi: “Auspichiamo intervento del ministro nominato dal nuovo Governo”

Avezzano. Fronte comune contro l’aumento dei pedaggi autostradali. Anche l’assessore al Bilancio del Comune di Avezzano Felicia Mazzocchi ha partecipato all’incontro che si è tenuto ieri nella sede della Cna di Pescara.

“Dall’inizio dell’anno tutti i Comuni dell’Aquilano sono stati coinvolti in una vera e propria battaglia per scongiurare gli aumenti. Ieri sono state messe sul tavolo di lavoro tutte le istanze finora perseguite. Posto che l’attenzione va ora incentrata sulla concessioni dell’impresa che gestisce l’autostrada sarà onere del prossimo Governo nazionale e del ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, che sarà nominato, mettere in campo azioni per calmierare i prezzi a beneficio di tutte le categorie, a cominciare dai camionisti che ieri erano presenti in un’ampia rappresentanza”, il commento dell’assessore.

All’incontro hanno partecipato unanimamente tutte le rappresentanze parlamentari abruzzesi.