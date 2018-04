A rischio chiusura anche il centro di vaccinazione di Civitella Roveto, Berardinetti incontra Tordera

Avezzano. Continua l’impegno del Consigliere regionale Lorenzo Berardinetti per scongiurare la chiusura dei centri di vaccinazione marsicani. Dopo la Piana del Cavaliere, oggi arriva l’appello dei cittadini e dei sindaci del distretto sanitario Valle Roveto che a giorni rischiano di vedere soppresso l’ambulatorio vaccinazioni di Civitella Roveto. Berardinetti torna a investire della questione il direttore generale Asl Rinaldo Tordera facendo notare come la Valle Roveto presenti le stesse caratteristiche geografiche della Piana del Cavaliere. “Si tratta di due territori al confine dell’Abruzzo – spiega il Consigliere – con evidenti disagi di viabilità e carenza di trasporto pubblico.

Questa nuova riorganizzazione dei presidi sanitari contribuisce a emarginare ulteriormente fette di popolazione già sprovviste di servizi essenziali”. Se questo nuovo assetto andrà in porto, infatti, i cittadini residenti in queste aree dovranno arrivare fino a Tagliacozzo per vaccinarsi. “Mi sono fatto portavoce delle istanze della Valle Roveto con il manager Tordera – spiega Berardinetti – evidenziando il fatto che le vaccinazioni, essendo obbligatorie per legge, impongono spostamenti frequenti delle famiglie con bambini e anziani. Il direttore generale Asl mi ha assicurato che si sta provvedendo a trovare una soluzione rispondente alle richieste dei cittadini. Mi premurerò nelle prossime ore di dare informazioni in merito all’esito delle decisioni prese”.