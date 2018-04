Quinta edizione per la fiera campionaria di Avezzano “Magia del Fare”, la presentazione giovedì in comune

Avezzano. Giovedì 26 aprile, alle 12.30, nella sala consiliare del Comune di Avezzano, sarà presentata alla stampa la quinta edizione della Fiera di Avezzano “Magia del Fare”, organizzata dalla cooperativa L’Orizzonte di Massimo De Luca e Enza Di Nino e patrocinata dal Comune di Avezzano. L’appuntamento si svolgerà all’interno del centro fieristico marsicano, nel nucleo industriale di Avezzano, per quattro giorni, da sabato 28 aprile a martedì Primo maggio, dalle 10 alle 20.

Una prima area di 250 metri quadrati, sarà occupata dalla storica azienda Eurocash, che oltre a far conoscere la propria attività di produzione, lavorazione e vendita carni, ha organizzato una serie di iniziative mirate a spiegare il concetto di “One Healt”, come ottimizzare la salute degli animali e dell’ambiente per garantire una migliore salute per l’essere umano. Figure di riferimento saranno i professori dell’Università di Camerino Vincenzo Cuteri e Roberta Stocchi, che relazioneranno su “Qualità della carne di cinghiali selvatici regolarmente macellati”, con la collaborazione del Parco Naturale Regionale Sirente Velino e l’Istituto Zooprofilattico di Teramo. Grazie ad un protocollo d’intesa tra l’azienda avezzanese e il Parco Sirente Velino, diretto da Oremo Di Nino, già da qualche anno l'”emergenza cinghiali” si è trasformata in una risorsa, per la valorizzazione dei prodotti tipici locali e la promozione del territorio.

L’altra sarà curata dal Conapi L’Aquila (Associazione sindacale datoriale artigiani e piccoli imprenditori della Provincia dell’Aquila), aderente alla Confederazione Nazionale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sarà denominata: “Lavoro e Progresso Marsica 2018”. Sarà messa a disposizione gratuitamente per gli associati che hanno risposto al bando pubblicato sul sito dell’Associazione. Saranno nove le aziende che occuperanno l’area Conapi, dove si terranno le iniziative con il denominatore comune di “lavoro e sicurezza” e che si aggiungeranno a tre eventi organizzati nella sala conferenze: sabato 28, alle 11.30, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del progetto contro la violenza alle donne “#Free Zone”, organizzato insieme alla Cooperativa Sociale Be Free; dalle 14 alle 17, in agenda il convegno “L’industria 4.0 e le nuove figure del mercato del lavoro”. Infine domenica 29, alle 11.30, si terrà la prima edizione del “Premio all’Ecosostenibilità”, organizzato in collaborazione con la Cooperativa L’Orizzonte.

Ampi spazi, tra gli altri (sono circa 150), saranno dedicati alla distribuzione di alimenti e bevande di Geas Spa, alla Balmain Parigi e ai servizi sanitari offerti dalla Casa di Cura medico-chirurgica “L’Immacolata” di Celano. Il Comune di Tagliacozzo curerà una propria area dedicata alla promozione turistica. Saranno poi coinvolte diverse associazioni di volontariato del territorio. La Fiera di Avezzano è stata inserita anche nel portale italive.it e ammessa alle votazioni per il “Premio Italive 2018”, iniziativa promossa dal Codacons con la partecipazione di Autostrade per l’Italia e la collaborazione di Coldiretti. Tutti i dettagli sugli espositori e sulla fiera in generale saranno illustrati nella conferenza stampa presieduta dal sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis.