Magliano de’ Marsi. Tutto pronto per Magliano in fiore, mostra mercato ricca di eventi e attività per bambini e adulti. Sabato 5 e domenica 6 maggio il centro di Magliano sarà invaso dai fiori e dalle piante grazie all’iniziativa organizzata come sempre dalla Pro loco di Magliano con il patrocinio del Comune. A partire dalle 11 piazza San Luigi Orione diventerà un vero e proprio mercato dei fiori all’aria aperta. Fino alle 20 ci sarà la possibilità non solo di acquistare piante e fiori ma anche di conoscere mestieri antichi come la lavorazione del Tombolo, assistere al lancio delle lanterne e cenare insieme. Per chi non avesse avuto modo di partecipare il sabato, la domenica i fiori e le piante saranno ancora a piazza San Luigi Orione.

A partire dalle prime ore della domenica Magliano in fiore diventerà una vera e propria festa per tutta la famiglia. A mattino è prevista una passeggiata guidata all’orto botanico della riserva del Monte Velino, mentre il pomeriggio sarà tutto dedicato a un corso sulle api e poi baby-dancing, trucca bimbi, sfilata dei bambini e premiazione del concorso di pittura.