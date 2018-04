Screening gratuiti per tenere d’occhio i cambiamenti della pelle e controllare i nei a Pescina e Avezzano

Pescina. Arrivanrrivano dermatologi e specialisti in piazza per sensibilizzare i cittadini e invogliarli a farsi controllare. In occasione delle giornate dedicate alla prevenzione dei tumori cutanei sono state organizzate due giornate in piazza Mazzarino a Pescina e in piazza Risorgimento ad Avezzano. Il primo appuntamento è fissato per sabato 28 aprile a Pescina. Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 i dermatologi dell’Aida con la collaborazione del personale Eau thermale Avène saranno a disposizione dei cittadini che vorranno effettuare il controllo. Domenica poi gli specialisti si sposteranno ad Avezzano dove, sempre con gli stessi orari, effettueranno gli screening. Un’iniziativa importante, patrocinata dal Comune di Pescina e dal Comune di Avezzano, per tenere sotto controllo la pelle.