Al via da lunedì il calo di produzione a LFoundry – Smic, dipendenti in ferie. C’è preoccupazione

Avezzano. Al via da lunedì il calo di produzione a LFoundry – Smic, dipendenti in ferie per tre settimane. Non si placa l’ondata di preoccupazione che sta coinvolgendo gran parte dei 1.500 dipendenti del sito industriale di Avezzano. L’azienda, alla luce della diminuzione della richiesta da parte di uno dei principali committenti, ha invitato i lavoratori a usufruire delle ferie a disposizione evitando così di andare in stabilimento e non avere nulla da fare. Il calo delle commesse della On-Semi dovrebbe durare almeno tre settimane e già dalla quarta l’azienda prevede di poter aumentare la produzione ma non di tornare ai regimi tradizionali. Questo preoccupa non poco le parti sociali che già si sono mobilitate per chiedere un incontro chiarificatore con i dirigenti di LFoundry – Smic al ministero per lo Sviluppo economico. Il dubbio dei sindacalisti, infatti, è che se dalla quarta settimana non si tornerà a produrre lo stesso numero di semiconduttori di sempre dietro questo calo, data la natura non stagionale, possa celare dell’altro.