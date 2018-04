Crisi maggioranza, Partecipazione popolare: la guerra dei poveri è cominciata. Presutti non si tocca

Avezzano. “La guerra tra poveri è cominciata”. Questo l’affondo del gruppo di Partecipazione Popolare sulla situazione politica di questi giorni. “Apprendiamo con meraviglia dalla stampa che i consiglieri comunali della lista Avezzano Rinasce, Aratari Donato e Dominici Antonietta coordinati dal marito di quest’ultima Barbonetti Alessandro, chiedono al sindaco De Angelis il rimpasto di giunta”, hanno precisato dal gruppo guidato da Sandro Stirpe, “ciò che stupisce in tutto questo è come i rappresentanti di Avezzano Rinasce pongono la questione nei confronti del sindaco al quale intimano di togliere l’assessore Crescenzo Presutti ignari del fatto che lo stesso è ferma e chiara espressione di Partecipazione Popolare.

Ci piace ricordare a chi lo avesse dimenticato o a chi fosse stato poco attento che la lista Avezzano Rinasce, tramite il capogruppo Donato Aratari, ha indicato Dominici Antonietta, moglie di Alessandro Barbonetti, quale assessore in rappresentanza di Avezzano Rinasce poco prima della conferenza stampa indetta dal sindaco De Angelis per il varo della nuova giunta.

Proposta rimandata al mittente per compiuta giacenza visto e considerato che il sindaco ha nominato Chiara Colucci assessore in quota Avezzano Rinasce. Non soddisfatti i consiglieri di Avezzano Rinasce Aratari Donato e Dominici Antonietta, coordinati dal marito di quest’ultima Alessandro Bardonetti, hanno chiesto di nuovo un incontro con il sindaco De Angelis per chiedere di nuovo la testa della Colucci in quanto ritenuta non espressione della lista di Avezzano Rinasce. All’incontro coordinato da Alessandro Barbonetti, marito del consigliere Antonietta Dominici, hanno partecipato tutti i candidati della lista di Avezzano Rinasce e, come per magia, hanno eletto per alzata di mano la Colucci assessore per la lista di Avezzano Rinasce, rendendo così la proposta evasa con successo.

Oggi apprendiamo che i consiglieri comunali di Avezzano Rinasce Aratari Donato e Antonietta Dominici, coordinati da Alessandro Barbonetti marito della Dominici, chiedono di nuovo al sindaco De Angelis un assessore al posto dell’Avv. Crescenzo Presutti incuranti del fatto che l’assessore Presutti è espressione di Partecipazione Popolare e non certamente di Avezzano Rinasce, pertanto l’assessore Presutti, al quale va tutta la nostra stima per il lavoro che sta svolgendo, non si tocca”.