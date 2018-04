La stazione dei carabinieri di Scurcola si sposta a Tagliacozzo, istituito punto di ricezione denunce in Municipio

Scurcola Marsicana. Da qualche giorno la stazione dei carabinieri di Scurcola Marsicana, per problemi connessi a criticità infrastrutturali dello stabile ove era ubicata, è stata ripiegata presso la Compagnia Carabinieri di Tagliacozzo, con sede alla via Variante Tiburtina Valeria n.50. Al fine di garantire comunque la vicinanza dell’Arma alla cittadinanza locale, d’intesa con l’amministrazione comunale, è stato istituito un punto di contatto/ricezione denunce presso il municipio, che sarà aperto al pubblico ogni martedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e il giovedì dalle 15:0 alle 17:00.

L’apertura di detta sede rientra in un’iniziativa voluta dal Generale di Brigata Michele Sirimarco, Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, che ha da tempo attivato numerosi punti di contatto nell’ambito del Comando Legione, presso i comuni ove non insistono Comandi Stazione Carabinieri. Il sindaco di Scurcola Marsicana, Olimpia Morgante, ha messo a disposizione una stanza al primo piano, dove i cittadini potranno incontrare i militari della Stazione presso il comune, ferma restando la possibilità di contattare il numero unico di emergenza 112 per questioni più impellenti.