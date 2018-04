Lino Guanciale sbarca al Talia con la sua Itaca: viaggio sentimentale alla scoperta di sè

Tagliacozzo. Continua all’insegna del buon teatro la Stagione di Prosa al Teatro Talia di Tagliacozzo, sabato 21 aprile alle 21 andrà in scena “Itaca”, musiche e regia di Davide Cavuti con Lino Guanciale per il cartellone di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo in collaborazione con l’amministrazione comunale. Lino Guanciale, attore avezzanese tra i più amati dal pubblico televisivo italiano, versatile e talentuoso, torna in palcoscenico diretto da Davide Cavuti, autore e compositore per registi quali Michele Placido, Pasquale Squitieri, Ugo Pagliai, Edoardo Siravo e collaboratore del Maestro Giorgio Albertazzi per moltissimi anni. “Una drammaturgia nata da Cavuti, ma”, spiega Lino Guanciale, “costruita insieme all’attore man mano che cresceva, l’impronta data alla drammaturgia è quella dell’antologia sentimentale, una serie di quadri legati al tema del viaggio, della scoperta e della conoscenza di sé, che è il nucleo portante tematico dello spettacolo”.

“Un viaggio che parte da Itaca e dalla figura di Ulisse, che è l’eroe di Omero ma anche di Dante, Pascoli, D’Annunzio, Joyce e di altri ancora”, racconta Cavuti. “Nel testo scorrono le storie di vari personaggi in una sorta di fusione e scambio di emozioni, immagini, pensieri. I luoghi del racconto non sono mai astratti, con un denominatore comune che è il mare, padrone di ogni avventura e sventura (“a volte il fragore di un grido distrugge attimi di serenità e mi perdo in brividi improvvisi dove non c’è spazio per l’amore”); graffiante, pieno di occhi misteriosi che inseguono, irresistibile (“e il naufragar m’è dolce in questo mare”). Il mare e la vita: la libertà e la speranza, la voglia di ricominciare, la pace tra i popoli con l’incanto degli occhi sulla storia”.

