Crisi ad Avezzano, i dissidenti non si presentano in Comune e la presidenza del consiglio inizia a scricchiolare

Avezzano. La riunione di maggioranza si fa, ma i dissidenti non si presentano. Continuano dritti per la loro strada i tre consiglieri di maggioranza contrari al rimpasto in giunta messo in atto dal sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis. Anche ieri, nell’atteso vertice volto a trovare un equilibrio in vista del consiglio comunale del 24 e ad assicurare al presidente del consiglio Iride Cosimati appoggio e sostegno, Donato Aratari, Maria Antonietta Domenici e Alessandro Pierleoni non si sono presentati. Il loro dissenso nei confronti di alcuni nomi approdati in maggioranza dopo la sentenza del consiglio di Stato e l’assenza di una risposta concreta da parte dei primo cittadino per quanto riguarda un loro rappresentante tra i banchi della giunta, li ha spinti ancora una volta a mantenere le distanze. P

resenti, invece, Alberto Lamorgese e Francesco Paciotti che pur rivendicando un posto in giunta non prendono le distanze dalla maggioranza ma dialogano con i loro colleghi in attesa di una soluzione. Il problema dissidenti, quindi, è risolto solo in parte e il sindaco al suo rientro in città dovrà rimboccarsi le maniche e trovare un’intesa per assicurare serenità alla sua maggioranza. La data del consiglio, però, è sempre più vicina e se non si troverà una soluzione è a rischio sia la figura del presidente Cosimati, sia l’intera maggioranza. Il documento che dovrebbe assicurare alla Cosimati il sostegno da tutta la sua squadra non è stato firmato e non è certo che i dissidenti lo firmeranno. La guerra fredda tra sindaco e contrari potrebbe andare avanti ancora per giorni a meno che non si trovi prima una sintesi per il bene comune.