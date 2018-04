Tentato suicidio sulla linea ferroviaria Avezzano – Roma, treni cancellati e disagi per i viaggiatori

Avezzano. Linea ferroviaria bloccata e treni rallentati a causa di un tentato suicidio lungo la linea. Questa mattina i pendolari che dalla Marsica raggiungono la capitale per lavoro o per studio hanno avuto qualche difficoltà.

Dalle 6 il traffico ferroviario fra Marcellina-Palombara e Guidonia-Montecelio, lungo la linea Sulmona – Roma, è sospeso per accertamenti dell’autorità giudiziaria. Alla base di tutto ci sarebbe un tentativo di suicidio lungo i binari. La linea è rimasta paralizzata per un’ora e poi man mano i treni hanno ripreso a circolare dalle 6.50 non senza difficoltà.

I convogli in viaggio hanno registrato ritardi fino a 40 minuti, mentre un regionale è stato cancellato e due limitati nel percorso di viaggio. Solo qualche giorno fa a Tagliacozzo un anziano è stato travolto da un treno proveniente da Roma e diretto ad Avezzano all’altezza del passaggio a livello.