Investito mentre percorreva via XX settembre con la bici da corsa, ferito un ciclista e traffico in tilt

Avezzano. Un ciclista è stato investito lungo via XX settembre. L’incidente ha causato rallentamenti al traffico nell’ora di punta. L’incidente è avvenuto nei pressi di Tigodà e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi. l’automobilista coinvolto ha prestato subito soccorso al ferito.

E’ stato chiesto l’intervento dei soccorsi e il ciclista è stato stabilizzato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano da un’ambulanza del 118. La bici da corsa rimasta a terra e le procedure per eseguire i rilievi hanno causato problemi alla viabilità. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.