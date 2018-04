Lella Pepe e i suoi tutors a Confartigianato Avezzano per un corso dedicato alla sposa 2018

Avezzano Nella sede di Confartigianato Imprese Avezzano, nei giorni 6 e 7 maggio Lella Pepe e i suoi tutors illustreranno “step by step” tutte le tecniche selezionate per le spose 2018, alternando sessioni visual effettuate su modelle, a lunghe sessioni pratiche in cui i partecipanti realizzeranno quanto appreso, sulle testamodelle messe a disposizione dall’Accademia Lella Pepe. “E’ con grande soddisfazione che promuoviamo e organizziamo l’evento presso la nostra sede di Avezzano – afferma il Presidente Lorenzo Angelone – ospitando una grande e affermata professionista come la Pepe.

La collaborazione con la famosa Fashion Air Artist è nata allo scopo di offrire a tutti i Coiffeurs del nostro

territorio un incontro di pura formazione tecnica”. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a ciascun partecipante. Info e iscrizioni: Confartigianato Imprese Avezzano tel. 0863/26282 – 413713, info.confartigianatoavezzano@gmail.com.