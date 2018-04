Attività produttive e turismo, la Confcommercio di Avezzano apre un confronto con l’assessore Di Micco

Avezzano. Un incontro cordiale per confrontarsi sui problemi relativi alle attività produttive, quello svoltosi nei giorni scorsi, presso la sede della Confcommercio, alla presenza della Giunta formata dal presidente Roberto Donatelli, dalla vice presidente Gabriella Dell’Olio e dai consiglieri, Gabriella Di Domenico, Gianni Evandro, Giuliano Montaldi e Riccardo Savella, con l’Assessore alle attività produttive, Rocco Di Micco. Un incontro nel quale è stato evidenziato un percorso di concertazione sulle questioni che investono il mondo del commercio, del turismo e dei servizi. Nello specifico, Confcommercio ha illustrato all’assessore Di Micco, le problematiche riguardanti il centro urbano, ma anche i quartieri periferici; la necessità di una guerra senza quartieri a tutte le illegalità, interventi per contrastare l’inosservanza delle norme di sicurezza, la riqualificazione di arredi urbani, spazi cittadini, cartellonistica diffusa e coordinata e riduzioni delle tasse locali.

Secondo il presidente Donatelli “il confronto è stato costruttivo, con la speranza che si possa continuare nei prossimi mesi e sfociare in iniziative indirizzate a valorizzare lo sviluppo del commercio locale, vista la dichiarata disponibilità all’ascolto e alla collaborazione da parte dell’Assessore Di Micco”. “Dall’incontro”, afferma l’assessore, “nasce una rinnovata e profonda collaborazione tra la Confcommercio e l’Amministrazione Comunale su temi di grande interesse, come il rilancio delle attività produttive, la riqualificazione delle città e l’attenzione ai fondi europei utili per la crescita e la valorizzazione del nostro territorio”.

Argomenti sui quali vi sarà la più ampia condivisione e disponibilità da parte di questa Amministrazione.